 

В Орловской области половина сирот квартиры получили по суду

2.1.2018 | 15:51 Новости, Общество

Областные власти подвели итоги реализации госпрограмм за 9 месяцев.

Как следует из отчета, обнародованного на официальном портале Орловской области, фактическое финансирование подпрограммы «Реализация дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» за 9 месяцев 2017 года составило 123,4 млн рублей из областного бюджета и 3,5 миллиона — из федерального. Данные суммы составляют 73,1 и 62,8 процента соответственно от запланированного финансирования на год.

По итогам 9 месяцев текущего года детям-сиротам были предоставлены 38 квартир из муниципального специализированного жилищного фонда, в том числе 20 квартир в соответствии с решениями судов. Однако это капля в море. В июле 2017 года департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства издал приказ «Об утверждении списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями».

Согласно ему, в нашей области насчитывается 1415 детей-сирот, нуждающихся в жилье. В целом в регионе проживает 2159 детей, оставшихся без попечения родителей. В семьях опекунов и попечителей воспитывается 1022 ребенка, в приемных семьях — 607.

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