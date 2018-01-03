 

Орловскому здравоохранению выделят 33 млрд рублей

3.1.2018 | 15:21 Медицина, Новости

Андрей Клычков утвердил новую версию программы здравоохранения. 

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков в новой редакции утвердил государственную программу Орловской области по развитию отрасли здравоохранения. Ее реализация стартовала в 2013 году. Она состоит из 12 подпрограмм и является одной из самых масштабных в регионе. Объем ее финансирования с 2018 по 2020 годы составит около 33 миллиардов рублей.

Более половины средств поступит в регион из федерального бюджета. Деньги будут выделены на развитие первичной медико-санитарной помощи,  совершенствование оказания специализированной высокотехнологичной медпомощи, мероприятия по охране здоровья матери и ребенка, кадровое обеспечение системы здравоохранения и другое.

Программа также предусматривает развитие государственно-частного партнерства. Как следует из текста, планируется «создание условий для  постепенной демонополизации государственной системы оказания медицинской помощи населению в условиях реформирования системы контрольно-надзорных функций и стандартизации медицинских услуг».

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