Орловские чиновники не нашли денег на создание индустриальных парков

Областные власти оценили эффективность антикризисных мер.

Правительство Орловской области отчиталось о реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в регионе на 2017 год. Напомним, что документ был принят при губернаторе Вадиме Потомском. Он предполагал применение так называемых стабилизационных мер для укрепления и роста региональной экономики.

Одной из ключевых мер должно было стать создание индустриальных парков. Финансирование предполагалось выделить в рамках областной программы «Развитие предпринимательства и деловой активности». Как следует из отчета правительства, была подана бюджетная заявка для финансирования работы по созданию трех площадок под индустриальные парки и обеспечения их необходимой инфраструктурой.

«Однако в 2017 году требуемые лимиты в бюджете не выделены, — говорится в отчете. — В связи с этим мероприятия по созданию индустриальных парков будут осуществлены только в части выделения в установленном порядке земельных участков для создания индустриальных и агропромышленных парков для заключения договоров аренды без проведения торгов».

Также указано, что в 2017 году была проведена работа по выделению земельного участка и заключению договора аренды без проведения торгов для организации индустриального парка «Кромчанка» в Кромском районе. Этим стабилизационные меры и ограничились.