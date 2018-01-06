В Орле арестовали 455 литров «незамерзайки»

В областном центре прошли рейды по торговым точкам.

Проверки совместно провели сотрудники правоохранительных органов и регионального управления Роспотребнадзора. Они посетили 12 торговых точек, в которых на продажу были выставлены стеклоомывающие жидкости. Пробы продукции были исследованы в лабораторных условиях на содержание метанола.

В незамерзающей жидкости Winter Formula был обнаружен метанол в концентрации 28 процентов при максимально допустимой 0,05 процента. В результате был наложен арест на 455 литров «незамерзайки», не соответствующей требованиям по содержанию метанола. На предпринимателя завели административное дело.

— Метиловый спирт обладает слабым запахом, не отличимым от этилового (пищевого) спирта, дешев и хорошо очищает стекла, — пояснили в Роспотребнадзоре. — Однако метанол – это сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы и сетчатку глаз.

Он может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу и заглатывании. При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммам, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 граммами.