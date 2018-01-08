В «Болховском» иномарка протаранила скорую с ребенком

Водитель спецмашины пострадал, ребенок в порядке.

Поздно вечером 8 января в микрорайоне «Болховский» (деревня Жилина Орловского района — прим. ред.) столкнулись «Опель Вектра» и автомобиль скорой медицинской помощи. Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 22:39, сообщили в ведомстве.

Судя по снимку с места происшествия, авария случилась на выезде из микрорайона. По данным «ОрелГрада», карета «скорой» везла ребенка. Он в безопасности. Водитель спецавтомобиля пострадал, ему потребовалась помощь медиков. На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД.

Очевидцы в Telegram-канале «ОрелАвтомобильный» сообщают, что иномарка на высокой скорости двигалась со стороны мясокомбината, и водитель заехал на полосу встречного движения. Не исключено, что он был нетрезв.