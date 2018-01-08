В Орле проверят расходы школ и детсадов

Власти поручили ревизорам проверить муниципальные учреждения.

Глава администрации Орла Александр Муромский утвердил план проведения проверок за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд города и бюджетных учреждений. Он сформирован на первое полугодие текущего года. Проверки начнутся уже в январе.

Провести их поручено контрольно-ревизионному отделу администрации города. Контроль за исполнением постановления Александр Муромский оставил за собой. Он распорядился проверить закупки, произведенные в Детско-юношеской спортшколе № 6, средних школах №№ 7 и 23, а также в детсадах №№ 52 и 74. Проверяющим предстоит оценить обоснованность и эффективность расходования бюджетных средств.

В частности, в рамках закона о госзакупках для образовательных учреждений приобретаются продукты питания. Кроме того, сити-менеджер распорядился проверить МКУ «Служба технического обеспечения администрации Орла», МКУ «Управление капитального строительства города Орла» и МУП «Жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие».