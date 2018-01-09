Отремонтированные ступени музея Тургенева в Орле начали разваливаться

В редакцию «ОрелГрада» пришло письмо от орловчанки, обеспокоенной судьбой музея Тургенева в Орле. Сейчас учреждение культуры закрыто на ремонт. Женщина приложила фото, на котором запечатлены отремонтированные ступени. С них уже начала осыпаться штукатурка.

— В декабре завершили ремонт музея Тургенева. Все как зря, наверняка и виновных нет, — написала автор письма. — Можно только предполагать, что внутри ещё хуже, коль даже столь видное место никого не смущает, что начало сразу осыпаться!

Отметим, что на ремонт музея Ивана Тургенева было выделено 27 млн рублей. В нынешнем году планируются масштабные празднования 200-летия писателя.