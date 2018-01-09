 

Отремонтированные ступени музея Тургенева в Орле начали разваливаться

9.1.2018 | 15:09 Новости, Общество

В редакцию «ОрелГрада» пришло письмо от орловчанки, обеспокоенной судьбой музея Тургенева в Орле. Сейчас учреждение культуры закрыто на ремонт. Женщина приложила фото, на котором запечатлены отремонтированные ступени. С них уже начала осыпаться штукатурка.

— В декабре завершили ремонт музея Тургенева. Все как зря, наверняка и виновных нет, — написала автор письма. — Можно только предполагать, что внутри ещё хуже, коль даже столь видное место никого не смущает, что начало сразу осыпаться!

Отметим, что на ремонт музея Ивана Тургенева было выделено 27 млн рублей. В нынешнем году планируются масштабные празднования 200-летия писателя.

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования