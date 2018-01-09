 

В Орле с четверга начнут заливать катки

9.1.2018 | 16:21 Новости, Общество

Каток на площади Ленина

С 11 января в Орле начнется заливка ледовых катков, сообщили «ОрелГраду» в администрации Орла. Прогноз погоды позволяет организовать зимний отдых горожан — синоптики утверждают, что в ближайшие дни в областном центре установится морозная погода.

Из привычного списка в 2018 году исключат стадион «Динамо» в связи с близостью коробки на площади Ленина и каток возле спорткомплекса «Труд».

Сейчас каток на площади Ленина является единственной площадкой под открытым небом для катания на коньках. Большое количество желающих приводит к тому, что заявленная ранее вместимость в 80 человек превышается как минимум вдвое.

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