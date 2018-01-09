 

Жилинспекция обнаружила в Орле сильные снегопады

9.1.2018 | 13:27 ЖКХ, Новости

И пообещала наказать за неуборку снега управляющие компании.

Управление государственной жилищной инспекции Орловской области 8 января распространило пресс-релиз, в котором заявила, что управляющие компании Орловской области «не всегда оперативно очищают крыши многоквартирных домов от снега и наледи, а также не убирают снег во дворах и на придомовых территориях». Ситуация, по мнению надзорного органа, вскрылась в результате «сильных снегопадов последних дней».

Жилинспекция рекомендовала жителям обращаться с письменной жалобой в управляющую компанию, если снег во дворах не убирается. В случае игнорирования следующая претензия должна поступить уже в Управление государственной жилищной инспекции.

Согласно данным сервиса «Погода и климат», за 8 дней января 2018 года в Орле выпало 3,3 миллиметра осадков. 3 мм пришлось на 5 января, 0,3 мм — на 6 января. Снег сменялся дождем и таял в считанные часы.

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