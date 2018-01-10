В Орле клумбы на Ленина разрушили водопровод?

Коммунальщики ведут аварийно-восстановительные работы.

10 января рабочие «Орелводоканала» проводят аварийные работы по устранению повреждения водопровода на улице Ленина в районе дома №24/26. Из-за этого в домах по центральной улице сегодня нет света.

Для проведения работ пришлось снять часть плитки и слегка повредить одну из клумб, появившихся к юбилею Орла. Они и не дают осуществить оперативную замену труб и осложняют подступ к ним — пресловутые «гробики» расположены аккурат над водопроводными сетями, рассказали изданию InfoOrel.ru в муниципальном предприятии. Не исключается, что именно давление новых конструкций и послужило причиной аварии.