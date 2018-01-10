 

В Орле клумбы на Ленина разрушили водопровод?

10.1.2018 | 15:39 ЖКХ, Новости

Фото: Алексей Бородин / InfoOrel.ru

Коммунальщики ведут аварийно-восстановительные работы. 

10 января рабочие «Орелводоканала» проводят аварийные работы по устранению повреждения водопровода на улице Ленина в районе дома №24/26. Из-за этого в домах по центральной улице сегодня нет света.

Для проведения работ пришлось снять часть плитки и слегка повредить одну из клумб, появившихся к юбилею Орла. Они и не дают осуществить оперативную замену труб и осложняют подступ к ним — пресловутые «гробики» расположены аккурат над водопроводными сетями, рассказали изданию InfoOrel.ru в муниципальном предприятии. Не исключается, что именно давление новых конструкций и послужило причиной аварии.

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования