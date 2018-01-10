 

В Орле напали на девушку, собиравшую подписи за Собчак

10.1.2018 | 12:56 Новости, Происшествия

Инцидент произошел сегодня, 10 января.

В Орле волонтер штаба Ксении Собчак была атакована неизвестным, сообщил правозащитник Дмитрий Краюхин «Орловским новостям». Девушка собирала подписи на улице 1-я Курская, и ее начал преследовать мужчина.

— Сначала он попытался разорвать подписные листы. А потом схватил девушку и порвал на ней куртку, — сказал Краюхин.

Девушка пишет заявление в МВД.

В конце 2017 года неизвестные выломали дверь в штабе Ксении Собчак на улице Полесской, но внутрь проникнуть не смогли.

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