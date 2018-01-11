 

Орловское МЧС рассказало, где в Крещение можно окунуться

11.1.2018 | 11:34 Новости, Общество

Определены места купаний.

Как сообщили в ГУ МЧС по Орловской области, в регионе определили места купаний в православный праздник Крещения Господня, который отмечается 19 января. Будут организованы 33 места с дежурством полиции, медиков и спасателей.

Рядом с иорданями установят посты на случай организации экстренной помощи, отапливаемое помещение с раздевалкой.

МЧС напоминает, что крещенское купание — это экстремальная для организма нагрузка, и просит жителей сознательно оценить свои возможности, воздержаться от алкоголя, не купаться в необорудованных местах. Людям с сердечными и легочными заболеваниями необходимо воздержаться от погружения в иордань.

Перечень мест, доступных для купания:

город Орел: 
река Ока, район Центральной спасательной станции. 

город Ливны: 
купель возле Свято-Сергиевского кафедрального собора. 

Верховский район: 
село Корсунь, купель. 

Глазуновский район: 
поселок Глазуновка, пруд «Канатка». 

Дмитровский район: 
Долбенкинское сельское поселение, купель Марфо-Мариинской обители; 
Столбищенское сельское поселение, Селькин пруд; 
Горбуновское сельское поселение, село Балдыж, купель; 
Бородинское сельское поселение, село Бородино, купель. 

Должанский район: 
Вышнее-Ольшанское сельское поселение, село Баранчик, «Громовой колодец»; 
Кудиновское сельское поселение, село Никольское, «Святой колодец Покрова Божьей Матери». 

Залегощенский район: 
Нижнезалегощенское сельское поселение, родник у деревни Ореховки. 

Краснозоренский район: 
Краснозоренское сельское поселение, деренвня Елагино, родник на реке Любовше. 

Ливенский район: 
Сосновское сельское поселение, село Сосновка, купель «Источник Николая Угодника»; 
Здоровецкое сельское поселение, деревня Красово, купель; 
Галиченское сельское поселение, село Успенское, купель; 
Галиченское сельское поселение, деревня Викторовка, купель; 
Козьминское сельское поселение, село Козьминка, купель; 
Крутовское сельское поселение, деревня Угольное, купель «Источник Святой Блаженной Матроны Московской»; 
Казанское сельское поселение, село Казанское, купель; 
Островское сельское поселение, село Остров, купель «Крещенский источник». 

Мценский район: 
Карандаковское сельское поселение, деревня Фроловка, источник священномученика Кукши. 

Новодеревеньковский район: 
Никитское сельское поселение, поселок Михайловка, Мансуровский парк, родник. 

Новосильский район: 
Петушенское сельское поселение, источник на реке Пшевке около деревне Шейно. 

Орловский район: 
Становское сельское поселение, деревня Паслово, купель; 
Станово-Колодезьское сельское поселение, деревня Козиновка, родник. 

Покровский район: 
Верхнесосенское сельское поселение, село Верхососенское, святой источник, купель; 
Дросковское сельское поселение, село Дросково, купель; 
поселок Покровское, улица Дубровинского, купель. 

Сосковский район: 
Кировское сельское поселение, село Кирово, купель. 

Урицкий район: 
Архангельское сельское поселение, село Лукьянчиково, купель иконы Казанской Божьей Матери; 
Подзаваловское сельское поселение, село Подзавалово, источник Пресвятой Богородицы «Троеручица». 

Хотынецкий район: 
Ильинское сельское поселение, село Старое, купель. 

Шаблыкинский район: 
Навлинское сельское поселение, деревня Муравельник, святой источник. 

ИА «Орелград»

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