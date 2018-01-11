Орловское МЧС рассказало, где в Крещение можно окунуться

Определены места купаний.

Как сообщили в ГУ МЧС по Орловской области, в регионе определили места купаний в православный праздник Крещения Господня, который отмечается 19 января. Будут организованы 33 места с дежурством полиции, медиков и спасателей.

Рядом с иорданями установят посты на случай организации экстренной помощи, отапливаемое помещение с раздевалкой.

МЧС напоминает, что крещенское купание — это экстремальная для организма нагрузка, и просит жителей сознательно оценить свои возможности, воздержаться от алкоголя, не купаться в необорудованных местах. Людям с сердечными и легочными заболеваниями необходимо воздержаться от погружения в иордань.

Перечень мест, доступных для купания:

город Орел:

река Ока, район Центральной спасательной станции.

город Ливны:

купель возле Свято-Сергиевского кафедрального собора.

Верховский район:

село Корсунь, купель.

Глазуновский район:

поселок Глазуновка, пруд «Канатка».

Дмитровский район:

Долбенкинское сельское поселение, купель Марфо-Мариинской обители;

Столбищенское сельское поселение, Селькин пруд;

Горбуновское сельское поселение, село Балдыж, купель;

Бородинское сельское поселение, село Бородино, купель.

Должанский район:

Вышнее-Ольшанское сельское поселение, село Баранчик, «Громовой колодец»;

Кудиновское сельское поселение, село Никольское, «Святой колодец Покрова Божьей Матери».

Залегощенский район:

Нижнезалегощенское сельское поселение, родник у деревни Ореховки.

Краснозоренский район:

Краснозоренское сельское поселение, деренвня Елагино, родник на реке Любовше.

Ливенский район:

Сосновское сельское поселение, село Сосновка, купель «Источник Николая Угодника»;

Здоровецкое сельское поселение, деревня Красово, купель;

Галиченское сельское поселение, село Успенское, купель;

Галиченское сельское поселение, деревня Викторовка, купель;

Козьминское сельское поселение, село Козьминка, купель;

Крутовское сельское поселение, деревня Угольное, купель «Источник Святой Блаженной Матроны Московской»;

Казанское сельское поселение, село Казанское, купель;

Островское сельское поселение, село Остров, купель «Крещенский источник».

Мценский район:

Карандаковское сельское поселение, деревня Фроловка, источник священномученика Кукши.

Новодеревеньковский район:

Никитское сельское поселение, поселок Михайловка, Мансуровский парк, родник.

Новосильский район:

Петушенское сельское поселение, источник на реке Пшевке около деревне Шейно.

Орловский район:

Становское сельское поселение, деревня Паслово, купель;

Станово-Колодезьское сельское поселение, деревня Козиновка, родник.

Покровский район:

Верхнесосенское сельское поселение, село Верхососенское, святой источник, купель;

Дросковское сельское поселение, село Дросково, купель;

поселок Покровское, улица Дубровинского, купель.

Сосковский район:

Кировское сельское поселение, село Кирово, купель.

Урицкий район:

Архангельское сельское поселение, село Лукьянчиково, купель иконы Казанской Божьей Матери;

Подзаваловское сельское поселение, село Подзавалово, источник Пресвятой Богородицы «Троеручица».

Хотынецкий район:

Ильинское сельское поселение, село Старое, купель.

Шаблыкинский район:

Навлинское сельское поселение, деревня Муравельник, святой источник.

ИА «Орелград»