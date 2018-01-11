Орловское МЧС рассказало, где в Крещение можно окунуться

Определены места купаний.
Как сообщили в ГУ МЧС по Орловской области, в регионе определили места купаний в православный праздник Крещения Господня, который отмечается 19 января. Будут организованы 33 места с дежурством полиции, медиков и спасателей.
Рядом с иорданями установят посты на случай организации экстренной помощи, отапливаемое помещение с раздевалкой.
МЧС напоминает, что крещенское купание — это экстремальная для организма нагрузка, и просит жителей сознательно оценить свои возможности, воздержаться от алкоголя, не купаться в необорудованных местах. Людям с сердечными и легочными заболеваниями необходимо воздержаться от погружения в иордань.
Перечень мест, доступных для купания:
город Орел:
река Ока, район Центральной спасательной станции.
город Ливны:
купель возле Свято-Сергиевского кафедрального собора.
Верховский район:
село Корсунь, купель.
Глазуновский район:
поселок Глазуновка, пруд «Канатка».
Дмитровский район:
Долбенкинское сельское поселение, купель Марфо-Мариинской обители;
Столбищенское сельское поселение, Селькин пруд;
Горбуновское сельское поселение, село Балдыж, купель;
Бородинское сельское поселение, село Бородино, купель.
Должанский район:
Вышнее-Ольшанское сельское поселение, село Баранчик, «Громовой колодец»;
Кудиновское сельское поселение, село Никольское, «Святой колодец Покрова Божьей Матери».
Залегощенский район:
Нижнезалегощенское сельское поселение, родник у деревни Ореховки.
Краснозоренский район:
Краснозоренское сельское поселение, деренвня Елагино, родник на реке Любовше.
Ливенский район:
Сосновское сельское поселение, село Сосновка, купель «Источник Николая Угодника»;
Здоровецкое сельское поселение, деревня Красово, купель;
Галиченское сельское поселение, село Успенское, купель;
Галиченское сельское поселение, деревня Викторовка, купель;
Козьминское сельское поселение, село Козьминка, купель;
Крутовское сельское поселение, деревня Угольное, купель «Источник Святой Блаженной Матроны Московской»;
Казанское сельское поселение, село Казанское, купель;
Островское сельское поселение, село Остров, купель «Крещенский источник».
Мценский район:
Карандаковское сельское поселение, деревня Фроловка, источник священномученика Кукши.
Новодеревеньковский район:
Никитское сельское поселение, поселок Михайловка, Мансуровский парк, родник.
Новосильский район:
Петушенское сельское поселение, источник на реке Пшевке около деревне Шейно.
Орловский район:
Становское сельское поселение, деревня Паслово, купель;
Станово-Колодезьское сельское поселение, деревня Козиновка, родник.
Покровский район:
Верхнесосенское сельское поселение, село Верхососенское, святой источник, купель;
Дросковское сельское поселение, село Дросково, купель;
поселок Покровское, улица Дубровинского, купель.
Сосковский район:
Кировское сельское поселение, село Кирово, купель.
Урицкий район:
Архангельское сельское поселение, село Лукьянчиково, купель иконы Казанской Божьей Матери;
Подзаваловское сельское поселение, село Подзавалово, источник Пресвятой Богородицы «Троеручица».
Хотынецкий район:
Ильинское сельское поселение, село Старое, купель.
Шаблыкинский район:
Навлинское сельское поселение, деревня Муравельник, святой источник.
ИА «Орелград»