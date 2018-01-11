Переобулся на ходу: инструкция от коммуниста, который не смог попасть в облсовет

Сегодня коммунист Руслан Фрайда стал депутатом Орловского областного Совета народных депутатов. Мандат ему передали решением избирательной комиссии Орловской области. В заксобрании он занял место Андрея Чижова, который был признан виновным в оскорблении представителя власти.

Фрайда известен тем, что является одним из сторонников лидера орловского обкома Василия Иконникова и поддерживал его во время острой стадии конфликта в КПРФ. Он не шел следующим в списке, но решением Бюро обкома, а затем и Пленума именно он был рекомендован в облсовет.

В этой ситуации любопытна реакция конкурента и однопартийца Фрайды Максима Спиридонова, который и должен был получить мандат вместо Чижова. . На следующий день после заседания Пленума он дал комментарий «Орловским новостям». Он протестовал решению, подозревал руководство обкома в коррупции и пообещал пожаловаться в Центризбирком и президенту.

— Я абсолютно не согласен с таким решением. Не исключаю, что имела место коррупционная составляющая. Я буду жаловаться в Центральную избирательную комиссию и президенту! Я хочу их проинформировать о том, что происходит в Орловской области. Не во всех регионах есть поправка, согласно которой мандат можно передать кому угодно. Потому что она несправедливая. Если за меня на выборах реально голосовали люди, то почему мандат передают тому, за кого не голосовали! — бесновался Спиридонов.

Впрочем, согласно пресс-релизу обкома КПРФ, который был опубликован 10 января в «Орловской искре», у несостоявшегося депутата не оказалось претензий к решению обкома.

— Я абсолютно согласен с решением Бюро обкома КПРФ. Да, я участвовал в выборах в облсовет, наряду с товарищами, чьи кандидатуры рассмотрел Пленум обкома и за нас голосовали люди. Я коммунист, полностью согласен с решением Пленума обкома КПРФ о передаче мандата Руслану Фрайде, так как оно было принято большинством голосов в соответствии с Уставом КПРФ и федеральным законодательством, — цитирует Максима Спиридонова партийная газета.

Оперативный комментарий от Максима Спиридонова получить не удалось — сначала в телефонном разговоре с корреспондентом «Орелграда» он сослался на занятость, а затем перестал отвечать на звонки.

ИА «Орелград»