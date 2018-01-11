Полиция рассказала о нападении на сторонницу Собчак в Орле

Мужчина заподозрил волонтера в мошенничестве.

УМВД России по Орловской области распространило официальный комментарий относительно нападения на Валентину Шахову, волонтера штаба кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. Сообщалось, что неизвестный мужчина порвал ей куртку и подписные листы.

В полиции пояснили, что заявлений было два. Одно — от самой Валентины, а другое — от нападавшего. По версии последнего, к его пожилой родственнице пришла женщина и попросила подписать незаполненные листы бумаги. Пенсионерка подписала, а затем решила разобраться.

— Приехав по адресу, мужчина попросил визитершу вернуть лист с подписью, что и стало причиной конфликта, — сообщили в УМВД. — В свою очередь, женщина обратилась в полицию, сообщив что неизвестный гражданин препятствовал сбору подписей на одного из кандидатов в президенты РФ, а также применил к ней физическую силу. Сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Напомним, сама Ксения Собчак заподозрила в нападении некую общественную организацию.

ИА «Орелград»