 

Орловский стрелок, раненый в голову, скончался в больнице

13.1.2018 | 15:44 Важное, Новости, Происшествия

Валерию Давыдову было всего 20 лет.

Вице-чемпион Европы и мира по пулевой стрельбе орловец Валерий Давыдов скончался на 21-м году жизни 13 января. Об этом сообщает Стрелковый союз России.

— Для стрелкового сообщества эта утрата является горькой трагедией. Валерия любили и тренеры, и партнеры по команде, — указано в сообщении. — Стрелковый Союз России выражает искренние соболезнования родным, близким и всем тем, кто знал Валерия Давыдова. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах.

Валерий Давыдов был госпитализирован с пулевым ранением в область виска в Болхове. Его привезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи сутки боролись за его жизнь.

Наша редакция выражает соболезнования семье молодого человека.

 ИА «Орелград»

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