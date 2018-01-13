В Орле утвердили места складирования снега

Соответствующее постановление издала администрация города.

Орловский сити-менеджер Александр Муромский 9 января подписал распоряжение «Об утверждении мест складирования снега». Основанием для принятия документа стало письмо, направленное в мэрию еще в прошлом году МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Места складирования снега, вывозимого с улиц, будут расположены по следующим адресам:

Железнодорожный район — Залегощенское шоссе (кадастровый квартал 57:25:0031131);

Северный район — за домом № 23 по улице Родзевича-Белевича (кадастровый квартал 57:25:0040323); в районе улицы Северной (кадастровый квартал 57:25:0040101);

Заводской район — земельный участок для разработки каменного карьера в районе реки Рыбница (кадастровый квартал 57:25:0021428).

Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» после завершения работ по складированию снега предписано произвести их санитарную очистку. Отметим, что последний раз подобное постановление в Орле было принято в 2011 году.