В Мценске ввели «физкультурную» льготу

Льготу по арендной плате утвердили городские депутаты.

В Мценске с января 2018 года начало действовать решение городского Совета народных депутатов, принятое на декабрьской сессии. Согласно этому документу, арендаторам, использующим муниципальные здания спорткомплексов, а также муниципальные нежилые помещения «в целях предоставления населению услуг для занятий физкультурой и спортом», дана неплохая льгота.

На весь 2018 год они освобождены от уплаты аренды, подлежащей зачислению в бюджет города. 100-процентная скидка распространяется на аренду земельных участков, на которых расположены спорткомплексы и спортплощадки. Что касается платы за сами объекты, то она будет равна сумме амортизационных отчислений.

ИА «Орелград»