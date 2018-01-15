Набережные Орла будет убирать «Спецавтобаза»

С предприятием заключили контракт.

Как сообщили в администрации Орла, уборкой набережных города в 2018 году займется МУП «Спецавтобаза». Предприятие стало единственным участником конкурса, и контракт был заключен именно с ним. На уборку набережных мэрия заложила 5,7 млн рублей.

— Убирать территорию «Спецавтобаза» будет согласно положениям регламентов содержания и уборки в зимний и летний периоды набережных рек Ока и Орлик, — уточнили в мэрии. — Площадь твердого покрытия набережных составляет около 39 тыс. кв. м, площадь откосов — более 25 тыс кв.м.

ИА «Орелград»