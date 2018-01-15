В Орле на Комсомольской столкнулись «Рено» и «Газель»

Вечером 15 января на улице Комсомольской напротив магазина «Детский мир» столкнулись легковушка «Рено» и микроавтобус «Газель». Фотографии в редакцию «Орелграда» прислал очевидец аварии.

У иномарки поврежден правый бок, у микроавтобуса сбит номер спереди. После столкновения белая «Газель» расположилась на выезде с прилегающих территорий, частично перекрыв его. «Рено» заблокировала крайнюю левую полосу в сторону «Гринна». В настоящий момент движение на том участке дороги несколько затруднено.

О пострадавших в ДТП неизвестно.

ИА «Орелград»