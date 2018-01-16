Орловскому ветсанутильзаводу грозит банкротство

Предприятие задолжало государству 3,5 млн рублей налогов.

Межрайонная инспекция ФНС Орловской области подала в арбитражный суд заявление о банкротстве ГУП ОО «Ветеринарно-санитарный утилизационный завод «Орловский». Об этом со ссылкой на документы суда сообщает «Коммерсант».

«У предприятия, занимающегося уничтожением трупов животных и отходов пищепрома, 3,47 млн рублей долга по налогам и сборам, — пишет издание. — Они стали причиной подачи банкротного иска. Суд пока не принял его к производству».

Отметим, что это единственное в своем роде предприятие на территории нашего региона. Без него может возникнуть серьезная проблема с утилизацией биологических отходов. Завод на 100 процентов принадлежит региональному управлению ветеринарии. Выручка предприятия в 2016 году составила 23,6 млн рублей, чистая прибыль — 201 тысячу.

ИА «Орелград»