 

В Орле девочки избили воспитанницу социального центра и сняли на видео

16.1.2018 | 13:06 Важное, Видео, Новости, Происшествия

Три 15-летние воспитанницы социально-реабилитационного центра в Орле избили 12-летнюю девочку и сняли процесс на видео. Инцидент произошел 9 вечером 9 января, сообщил life.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Девочка Влада рассказала воспитательнице, что три воспитанницы ночью фотографировались голыми. После этого последовало наказание за ябедничество. Ребенка поставили на колени и заставили извиняться, после чего нанесли несколько ударов по голове.

СМИ утверждают, что прокуратура проверяет центр. Зачинщицы инцидента отчислены. В УМВД по Орловской области заявили, что три девочки помещены в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, а по факту случившегося проводится проверка.

ИА «Орелград»

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