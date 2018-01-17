Облсуд разрешил Максиму Лобову работать

С чиновника сняли отстранение от должности.

Орловский областной суд удовлетворил жалобу начальника управления муниципального имущества и землепользования администрации Орла Максима Лобова и позволил ему вернуться на работу. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе суда.

Следствие утверждает, что из-за действий Максима Лобова акции ОАО «База строительных товаров» были проданы по заниженной стоимости, что нанесло бюджету Орла ущерб в размере 23,2 млн рублей. Советский районный суд отстранил Лобова от занимаемой должности, но чиновник подал апелляцию. Областной суд разрешил ему вернуться на работу.

— Суд указал, что все материалы, связанные с приватизацией и последующей продажей акций ОАО «База строительных товаров», были изъяты задолго до обращения следователя с ходатайством об отстранении Лобова от должности. Кроме того, материалы уголовного дела не содержат сведений об оказании Лобовым давления на свидетелей, а доводы о том, что обвиняемый может оказать воздействие на свидетелей, являющихся сотрудниками УМИЗ администрации г. Орла, не основаны на каких-либо конкретных данных, — указали в пресс-службе.

Ранее Максим Лобов жаловался, что из-за отстранения от работы его семья оказалась за чертой бедности. Во время отсутствия чиновника на работе его обязанности исполнял Максим Диордиев.

ИА «Орелград»