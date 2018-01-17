В Орле МЧС остановило хоккеистов-экстремалов

Мужчины решили поиграть на тонком льду.

Сотрудники МЧС 16 января пресекли возможное происшествие на льду. В 16 часов несколько мужчин вышли на лед на Орлике возле спорткомплекса «Труд» и на расчищенной площадке стали играть в хоккей. Прибывшие на место спасатели попросили спортсменов покинуть лед, сказав, что его толщина всего 4 сантиметра. Мужчин это сильно удивило, и матч пришлось остановить.

По данным МЧС, на прудах Орловской области толщина льда составляет от 5 до 8 см, на реках — не более 4 см с проталинами. Ведомство напомнило правила безопасности на водных объектах зимой:

1. Переход по льду в опасных для жизни местах, обозначенных запрещающими знаками, не допускается.

2. При переходе по льду необходимо пользоваться оборудованными ледовыми переправами или проложенными тропами.

3. Безопасным для пешехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 10 сантиметров.

4. Во время движения по льду следует обращать внимание на его поверхность, обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега.

5. При переходе по льду необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь идущему впереди.

6. Пользоваться площадками для катания на коньках на водоемах разрешается только после тщательной проверки прочности льда. Толщина льда должна быть не менее 12 сантиметров, а при массовом катании – не менее 25 сантиметров.

7. При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук.

8. Во время рыбной ловли не рекомендуется на небольшой площадке пробивать много лунок, прыгать и бегать по льду, собираться большими группами.

9. В случае провала льда под ногами, необходимо действовать быстро и решительно, широко расставить руки, удержаться на поверхности льда, без резких движений стараться выползти на твердый лед, а затем, лежа на спине или груди, продвигаться в сторону, откуда пришел, одновременно призывая на помощь.

10. При оказании помощи провалившемуся под лед опасно подходить к нему близко. К пострадавшему нужно приближаться лежа, с раскинутыми в сторону руками и ногами. Для оказания помощи следует использовать доски, лестницы, шесты, веревки, багры, любые подручные средства, если этих средств нет под руками, то два-три человека ложатся на лед и цепочкой продвигаются к пострадавшему, удерживая друг друга за ноги, а первый подает пострадавшему ремень, шарф, куртку и т.п. Вытащив человека из полыньи, помогите ему добраться до теплого помещения, переодеться.

ИА «Орелград»