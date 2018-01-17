В Орле водитель умер за рулем и вылетел с дороги на рельсы

17 января в Орле на Карачевском шоссе неподалеку от магазина «Багира» иномарка вылетела с проезжей части и остановилась на трамвайных рельсах. Видео с места происшествия опубликовано в Telegram-канале «ОрелАвтомобильный».

На записи видно, как пассажира автомобиля вытаскивают с заднего сидения. Был ли он в сознании, неясно. Очевидец сообщил, что его погрузили в припаркованную «Газель» для оказания помощи.

Другой очевидец рассказал, что водитель автомобиля потерял сознание за рулем из-за оторвавшегося тромба, и иномарка потеряла управление. Официального подтверждения этой информации, а также данных о пострадавших пока нет.