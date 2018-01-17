В Орловской области жилье для детей-сирот покупали по завышенным ценам

Стали известны результаты проверки жилищной программы.

Контрольно-счетная палата Орловской области обнародовала результаты проверки программы по обеспечению детей-сирот жильем в 2016 году. Согласно отчету лимиты бюджетных обязательств были доведены в объёме 251,9 млн рублей. Кассовое исполнение составило 194,8 миллиона, то есть 57,1 миллиона рублей не были освоены.

Наибольший удельный вес неисполнения расходных обязательств по распределенным субвенциям пришелся на Орел. В 2016 году в областном центре было приобретено всего три квартиры на общую сумму 4,06 млн рублей. Фактически освоение бюджетных ассигнований в Орле в 2016 году составило 5,5 процента.

Всего в 2016 году муниципальными образованиями Орловской области было приобретено 157 квартир для детей-сирот. Из них 57 — на первичном рынке недвижимости, 100 — на рынке вторичного жилья.

«Выявленная тенденция приобретения жилья на вторичном рынке не отвечает основным целям, заложенным в основу госпрограммы «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области», — отмечает в своем отчете КСП. — При этом приобретение квартир по ценам, предложенным потенциальными продавцами на вторичном рынке, не отвечает условиям прозрачности ценовых предложений по сравнению с установленной стоимостью квадратного метра от застройщика, что создает дополнительные риски покупки квартир по стоимости, значительно превышающей рыночную».

Был проведен сравнительный анализ цен на недвижимость, приобретенную в 2016 году для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В результате выявлено серьезное завышение стоимости (на 30-50 процентов) приобретаемых жилых помещений в таких районах как Орловский, Урицкий и Залегощенский. Кстати, в Урицком районе были проведены выездные обследования итогов. Оказалось, что только в двух квартирах проживают дети-сироты, а в пяти квартирах не проживает никто. При этом по указанным адресам числится непогашенная задолженность по оплате коммунальных услуг.

«Приобретение жилья на вторичном рынке производится формально, без учета особенностей географического расположения сельских поселений, а также рыночной стоимости жилых помещений в каждом конкретном сельском поселении, основываясь только на существующих нормативах определения стоимости одного квадратного метра жилой площади, создаются предпосылки для неэффективного расходования бюджетных средств»,- резюмирует КСП.

Материалы направлены в прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»