«Орелград» побывал в забытой деревне Севрюково. Видео

19 января корреспонденты «Орелграда» добрались до деревни Севрюково Мценского района, история которой прозвучала сегодня в большинстве региональных СМИ. Местные жители рассказали о своей отрезанности от мира, отсутствии дороги и газа.

Рядом с деревней Севрюково находится населенный пункт Журавинка. Местная жительница Алла Потапова рассказала нам, что во всех бедах винит местную агрофирму. После каждой уборочной кампании дорога перепахивается, и сельхозпредприятие ее не восстанавливает. Это единственный путь к деревням — жителям не повезло с окружающим ландшафтом.

Весной населенные пункты посещал «какой-то представитель губернатора». Его машина также застряла в бездорожье. Другие истории о жизни деревень можно посмотреть в нашем видеоотчете.

Отметим, что сегодня Следственный комитет сообщил о начале доследственной проверки. Планируется выезд руководителя ведомства Анатолия Щурова и его общение с местными жителями. Чиновники областной администрации, в свою очередь, заявили о полном получении жителями деревни Севрюково социальных услуг.