Похоронное корыто и две буханки хлеба. Жизнь умирающей орловской глубинки

Издание «Мир новостей» рассказало про пожилых жителей деревни Севрюково Мценского района. В населенном пункте осталось всего 12 человек, моложе 70 нет никого. Единственный мужчина в деревне парализован.

Расстояние от трассы до деревни составляет пять километров пешком через поле и овраг, который пенсионеры уже не в силах преодолеть. Путь до магазина или аптеки занимает целый день. Два раза в неделю соцработник приносит по буханке хлеба на человека. Скорая помощь уже забыла дорогу в село. Хоронить друг друга тоже приходится самостоятельно.

«У нас на этот счет специальное корыто есть, — рассказала Нина Илюхина. — Кладем в него умершего, впрягаемся всей деревней и тащим на кладбище потихоньку».

Правозащитники утверждают, что первые упоминания о деревне датированы еще VIII веком, а недавно к селянам приезжали немцы и эксгумировали останки солдат.

ИА «Орелград»