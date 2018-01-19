 

Похоронное корыто и две буханки хлеба. Жизнь умирающей орловской глубинки

19.1.2018 | 14:08 Новости, Общество

Издание «Мир новостей» рассказало про пожилых жителей деревни Севрюково Мценского района. В населенном пункте осталось всего 12 человек, моложе 70 нет никого. Единственный мужчина в деревне парализован.

Расстояние от трассы до деревни составляет пять километров пешком через поле и овраг, который пенсионеры уже не в силах преодолеть. Путь до магазина или аптеки занимает целый день. Два раза в неделю соцработник приносит по буханке хлеба на человека. Скорая помощь уже забыла дорогу в село. Хоронить друг друга тоже приходится самостоятельно.

«У нас на этот счет специальное корыто есть, — рассказала Нина Илюхина. — Кладем в него умершего, впрягаемся всей деревней и тащим на кладбище потихоньку».

Правозащитники утверждают, что первые упоминания о деревне датированы еще VIII веком, а недавно к селянам приезжали немцы и эксгумировали останки солдат.

ИА «Орелград»

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