Стало известно, кто быстрее всех находит работу в Орле

Проблемы занятости обсудили на заседании комитета Орловского облсовета.

По словам начальника областного управления труда и занятости Анатолия Майорова, в 2017 году в государственные службы занятости Орловской области в поиске подходящей работы обратились 13,3 тысячи человек. Статус безработного в минувшем году имели 12,3 тысячи граждан (в 2016 году — 14,2 тысячи).

— Средняя продолжительность безработицы в 2017 году составила 5,2 месяца, — рассказал Анатолий Майоров. — Быстрее всего работу находит молодежь в возрасте от 16 до 29 лет. Продолжительность ее безработицы — 3,72 месяца. Наибольшая продолжительность безработицы — у инвалидов (6,46 месяца).

Он также отметил, что работодателями в органы службы занятости было заявлено 22,5 тысячи вакансий — это больше, чем в 2016 году. Рост количества вакансий позволил повысить уровень трудоустройства до 54,6 процентов. В 2016 году он составлял 48,8 процента.

ИА «Орелград»