В Орле долг по зарплате на обувной фабрике вырос в 5 раз

Прокуратура уточнила данные о возбужденном уголовном деле.

Как уже рассказывал «Орелград», накануне региональное управление СК России сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении директора ООО «Ринтек». Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Сообщалось, что на фабрике, занимающейся производством ортопедической обуви, с сентября по декабрь 2017 года зарплата не была выдана 21 работнику. Сумма задолженности превысила 450 тысяч рублей.

В прокуратуре Орловской области привели новые данные. Согласно им, своевременно заработная плата не была выдана 79 работникам, а задолженность перед ними составила 2,6 миллиона рублей.

«С целью восстановления нарушенных прав граждан прокурор Железнодорожного района Орла обратился в суд с исками о взыскании задолженности по заработной плате», — отметили в прокуратуре региона.

ИА «Орелград»