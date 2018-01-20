 

В Орле на год «заморозили» погашение бюджетных долгов

20.1.2018 | 16:49 Новости, Общество

Приостановлено действие правительственного постановления.

Исполняющий обязанности врио губернатора Александр Бударин распорядился приостановить до 1 января 2019 года действие постановления правительства Орловской области № 115 «Об утверждении Порядка погашения за счет средств областного бюджета кредиторской задолженности, образовавшейся при исполнении закона об областном бюджете на соответствующий год».

Причина пока не объясняется. Контроль за исполнением возложен на вице-губернатора по экономике и финансам Вадима Тарасова. Приостановленное постановление было принято в мае 2014 года. Им была установлена процедура погашения за счет областного бюджета кредиторской задолженности за приобретенные товары, выполненные работы и оказанные услуги органами исполнительной государственной власти специальной компетенции и государственными учреждениями.

Главные распорядители бюджетных средств ежегодно до 1 марта проводили мониторинг кредиторской задолженности в подведомственной сфере. И если находили долги, то погашали их за счет областного бюджета.

ИА «Орелград»

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