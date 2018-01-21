Полиция задержала мужчину за разбой в Орловской области в 2000 году

Как сообщили в МВД России, сотрудники мценского отдела полиции совместно с московскими коллегами задержали 53-летнего мужчину по подозрению в разбое. По версии следствия, преступление было совершено в далеком 2000 году в Орловской области.

Подозреваемый остановил грузовик ЗИЛ на трассе, выстрелил в водителя и пассажира и похитил у них 400 тысяч рублей. Мужчину объявили в федеральный розыск, однако на протяжении 17 лет он сумел скрываться от правосудия. Наконец, он был задержан в Москве.

— В настоящее время подозреваемый доставлен в город Мценск Орловской области, где в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИА «Орелград»