 

Полиция задержала мужчину за разбой в Орловской области в 2000 году

21.1.2018 | 22:11 Важное, Новости, Происшествия

Как сообщили в МВД России, сотрудники мценского отдела полиции совместно с московскими коллегами задержали 53-летнего мужчину по подозрению в разбое. По версии следствия, преступление было совершено в далеком 2000 году в Орловской области.

Подозреваемый остановил грузовик ЗИЛ на трассе, выстрелил в водителя и пассажира и похитил у них 400 тысяч рублей. Мужчину объявили в федеральный розыск, однако на протяжении 17 лет он сумел скрываться от правосудия. Наконец, он был задержан в Москве.

— В настоящее время подозреваемый доставлен в город Мценск Орловской области, где в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИА «Орелград»

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