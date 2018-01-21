 

В Орле в ДТП пострадали две пассажирки маршрутки

21.1.2018 | 11:26 Новости, Происшествия

Водитель легкового автомобиля не уступил автобусу дорогу.

В Орле на перекрестке улиц Полесской и Матросова случилось ДТП с участием маршрутки, сообщили в УМВД по Орловской области. Авария произошла 20 января в 19:30.

По установленной информации, водитель автомобиля «Дэу» при выезде на перекресток нарушил правила приоритета и не уступил дорогу маршрутке, ехавшей по улице Полесской в сторону улицы Генерала Родина. Произошло столкновение. За помощью к медикам обратились 39-летняя женщина и 23-летняя девушка, пассажирки маршрутки. Госпитализация им не потребовалась.

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