В Орле в ДТП пострадали две пассажирки маршрутки

Водитель легкового автомобиля не уступил автобусу дорогу.

В Орле на перекрестке улиц Полесской и Матросова случилось ДТП с участием маршрутки, сообщили в УМВД по Орловской области. Авария произошла 20 января в 19:30.

По установленной информации, водитель автомобиля «Дэу» при выезде на перекресток нарушил правила приоритета и не уступил дорогу маршрутке, ехавшей по улице Полесской в сторону улицы Генерала Родина. Произошло столкновение. За помощью к медикам обратились 39-летняя женщина и 23-летняя девушка, пассажирки маршрутки. Госпитализация им не потребовалась.