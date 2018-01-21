В Орловской области появился новый памятник

В поселке Куракинский Свердловского района был открыт памятник князю Алексею Куракину, сообщили в пресс-службе администрации Орловской области. Автором стал орловский скульптор Алексей Рывкин. Памятник был установлен по инициативе руководства ЗАО «Куракинское».

Князь Алексей Борисович Куракин (1759-1829) – российский государственный деятель, действительный тайный советник 1-го класса. Занимал ряд высших постов в царствования императоров Павла I и Александра I: генерал-прокурора, генерал-губернатора Малороссии, министра внутренних дел. Член Государственного совета. Кавалер высших орденов Российской империи.

Село Преображенское-Куракино – одно из выдающихся дворянских гнезд Орловской губернии. На протяжении более 200 лет оно принадлежало роду князей Куракиных. Первым владельцем имения (с 1693 года) был сподвижник Петра I Борис Иванович Куракин, прадед князя Алексея Борисовича Куракина.