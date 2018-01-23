 

Клычков: «Вся деятельность по пешеходному мосту приостановлена»

23.1.2018 | 14:04 Новости, Общество

Вернуться к его строительству власти планируют после разработки концепции развития города.

На заседании по развитию Орла 23 января врио губернатора Орловской области Андрей Клычков заявил о приостановлении работ по строительству пешеходного (Банного) моста через Оку в створе улицы Покровской. Руководство региона решило сначала определиться с концепцией развития городского пространства, а уже в нее «вписывать» мост.

— Дискуссия по Банному мосту не может иметь никакого основания, если мы не знаем, каким должно быть пространство: парк, набережная. Из общей концепции будет видно, нужен или не нужен мост, — сказал Клычков. — Раскалывать общество сейчас не нужно.

На сегодняшней первой встрече врио губернатора предложил совместно обсудить городское пространство и выдвигать предложения по его развитию. Конкретных сроков Клычков не устанавливал. В комплексное решение должны входить все парки, площадь и улица Ленина, а также часть набережной, не попавшая в предъюбилейное благоустройство.

ИА «Орелград»

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