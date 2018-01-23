Мценские чиновники попались на завышении цен на дорожный ремонт

Их подозревают в халатности.

Следственный комитет по Орловской области возбудил дело по факту завышения сметной стоимости по ремонту дорог в Мценском районе, сообщили в ведомстве. Преступление квалифицировано как халатность.

По версии следствия, к халатности причастны сотрудники отдела дорожного хозяйства администрации Мценского района. В 2016 и 2017 годах они завысили стоимость контрактов на ремонт дорог более чем на 21 миллион рублей. Этой суммы впоследствии недосчитался районный бюджет.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — добавили в СК. — Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»