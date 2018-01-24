В Ливнах главу филиала БТИ поймали на взятке

Сергей Фаустов задержал вместе с подельником.

Следственный комитет задержал руководителя ливенского отделения ГУП «Межрегиональное бюро технической инвентаризации» (БТИ) Сергея Фаустова по подозрению в получении взятки, сообщили в ведомстве. Вместе с Фаустовым задержан его подельник Андрей Дорохов, работник ООО «МЦ Здоровье».

Следователи установили, что в период с 4 октября 2017 года по 23 января 2018 года подозреваемые получили 95 тысяч рублей за оформление техдокументации на три гаража и земельные участки под ними. Для этого использовались фиктивные документы. Фаустова и Дорохова задержали с поличным 23 января при получении транша в размере 35 тысяч рублей.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается, — заключили в СК.

ИА «Орелград»