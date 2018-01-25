Орел попросил у области 62 млн для ПАТП-1

Только так власти рассчитывают вывести предприятие из кризиса.

На сессии горсовета 25 января начальник управления муниципального имущества и землепользования Максим Лобов рассказал о ходе вывода МУ ПАТП-1 из банкротного состояния. Для сохранения имущества было решено обратиться в правительство Орловской области с просьбой перечислить 62 млн рублей.

— Это необходимо для того, чтобы заплатить по долгам, на которые было введено конкурсное производство, и забрать руководство предприятием в свои руки, — пояснил Лобов.

Мэр Орла Василий Новиков заявил, что после получения ответа от областных финансистов будут проведены депутатские слушания.

ИА «Орелград»