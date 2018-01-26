Главред «Красной строки»: «Рожкова позвонила и попыталась меня «построить»

Юрий Лебедкин рассказал об общении с руководителем отдела по информационной политике администрации Орловской области.

Главный редактор газеты «Красная строка» Юрий Лебедкин в номере от 26 января рассказал о необычном звонке начальника отдела информполитики администрации Орловской области Натальи Рожковой, которую врио Андрей Клычков привез из Москвы. По его словам, чиновница достаточно резко отозвалась о готовящемся остром критическом материале про пешеходный мост и пообещала, что «произойдут некие события, которые обесценят всю фактуру».

Приводим отрывок из текста Юрия Лебедкина полностью:

«Мне как главному редактору «КС» позвонила начальница нового отдела по информационной политике «Серого дома» г-жа Рожкова и попыталась меня «построить». Есть информация, заявила она, что в завтрашнем номере «Красной строки» выйдет острый критический материал про «Банный» мост. Так вот, Андрей Евгеньевич нормально относится к критике. Но переходы на личности недопустимы! Есть «красная черта», за которую нельзя заступать, и это общее правило нормальной, качественной журналистики, даже если исходить из советской её школы. А кроме того, добавила Наталья Петровна с известной долей язвительности, уже завтра произойдут некие события, которые обесценят всю вашу фактуру. Вот примерно так.»

Юрий Лебедкин увидел в этом курс команды Андрея Клычкова на цензуру и давление на СМИ. Главный редактор искренне удивлен, что пресс-чиновники пытаются «воспитывать» независимое издание. Особо он отметил, что «Красная строка» не готовила материалов про пешеходный мост.

— Первоначальный кредит доверия к ним [Клычкову и его команде] стремительно тает. У «Красной строки» в общественном мнении Орловщины уже есть сложившаяся репутация, а вот у Клычкова — нет, — добавил Юрий Лебедкин.

Наталья Рожкова прибыла в Орловскую область в декабре 2017 года. Андрей Клычков создал для нее специальный отдел по информационной политике и переложил некоторые функции пресс-службы на новый орган. Исходя из официальных документов, целью работы отдела является «формирование объективного общественного мнения о деятельности губернатора».

ИА «Орелград»