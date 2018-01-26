Прокуратура усомнилась в болезни инвалида по зрению

И заставила пройти медицинскую экспертизу.

Заводской районный суд Орла обязал местную жительницу пройти медико-социальную экспертизу о признании женщины инвалидом по зрению. Решение было принято по иску прокуратуры.

61-летняя женщина была признана инвалидом второй группы по зрению в 2008 году. При этом у нее остались водительские права. Когда суд собирался лишать ее удостоверения, пенсионерка принесла справку, в которой было написано об улучшении ее состояния.

Тут же встал вопрос о законности получения пенсии по инвалидности, однако орловчанка уклонялась от прохождения экспертизы. Теперь она пройдет ее в обязательном порядке.

ИА «Орелград»