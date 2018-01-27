Орловские омбудсмены заключили соглашение с ФСС

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27.1.2018 | 11:27 Новости, Общество

Стороны договорились сотрудничать по ряду актуальных вопросов.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин и уполномоченный по правам ребенка Владимир Поляков заключили соглашения о взаимодействии с региональным отделением Фонда социального страхования России. Подписи от последнего поставил руководитель фонда Олег Ревякин.

Основным направлением сотрудничества станет «максимальное обеспечение гарантий государственной защиты, соблюдение и уважение прав и основных свобод человека и гражданина».

Так, соглашением с бизнес-омбудсменом «определены формы и методы межведомственного сотрудничества в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности». Как сообщили в аппарате Евгения Лыкина, документом предусмотрены конкретные формы и методы достижения повышения уровня правовой грамотности и гарантий защищенности бизнеса.

Соглашение о сотрудничестве с детским омбудсменом предусматривает более тесное взаимодействие при решении вопросов о выделении санаторных путевок для нуждающихся и средств реабилитации.

ИА «Орелград»

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