Орловские омбудсмены заключили соглашение с ФСС

Стороны договорились сотрудничать по ряду актуальных вопросов.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин и уполномоченный по правам ребенка Владимир Поляков заключили соглашения о взаимодействии с региональным отделением Фонда социального страхования России. Подписи от последнего поставил руководитель фонда Олег Ревякин.

Основным направлением сотрудничества станет «максимальное обеспечение гарантий государственной защиты, соблюдение и уважение прав и основных свобод человека и гражданина».

Так, соглашением с бизнес-омбудсменом «определены формы и методы межведомственного сотрудничества в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности». Как сообщили в аппарате Евгения Лыкина, документом предусмотрены конкретные формы и методы достижения повышения уровня правовой грамотности и гарантий защищенности бизнеса.

Соглашение о сотрудничестве с детским омбудсменом предусматривает более тесное взаимодействие при решении вопросов о выделении санаторных путевок для нуждающихся и средств реабилитации.

ИА «Орелград»