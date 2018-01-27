В Орле нашли более двух тысяч недействующих фирм

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27.1.2018 | 13:34 Новости, Общество

Налоговая служба подвела итоги работы по обеспечению достоверности сведений.

Как сообщили в управлении ФНС по Орловской области, за достоверностью сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), следит Единый центр регистрации. Его функции выполняет межрайонная ИФНС №9. В числе прочего она занимается исключением из реестра недействующих организаций.

— За 2017 год из ЕГРЮЛ было исключено 2185 юридических лиц, а в отношении 66 организаций поступили заявления от заинтересованных лиц, — сообщили в УФНС. – За истекший период было принято 819 решений о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ.

В ведомстве напомнили, что исключению подлежат юрлица, не представлявшие налоговую отчетность и не производившие операции хотя бы по одному банковскому счету в течение последних 12 месяцев, предшествующих принятию решения регистрирующим органом.

ИА «Орелград»

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