В Орловской области открылись консультпункты для безработных

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27.1.2018 | 12:29 Новости, Общество

В регионе начали работать первые в этом году консультационные пункты.

В них любой желающий может получить ответы на вопросы о трудоустройстве. Об этом сообщает областное управление труда и занятости. Один из первых консультпунктов заработал в деревне Глебово Новодеревеньковского района.

Это мобильный офис, который затем посетит село Отрадинское Мценского района. Также прием граждан в ближайшие дни будет организован в администрациях Герасимовского сельского поселения Шаблыкинского района, Ломовского и Золотаревского сельских поселений Залегощенского района.

Практика не новая, она успешно реализуется уже много лет. Так, в 2017 году в регионе был организован 791 информационный пункт, консультации в которых получили 5973 человека. В 135 случаях на места выезжали мобильные офисы. В остальных случаях консультпункты работали в сельских и районных администрациях, военкоматах и центрах соцзащиты.

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