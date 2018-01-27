В Орловской области открылись консультпункты для безработных

В регионе начали работать первые в этом году консультационные пункты.

В них любой желающий может получить ответы на вопросы о трудоустройстве. Об этом сообщает областное управление труда и занятости. Один из первых консультпунктов заработал в деревне Глебово Новодеревеньковского района.

Это мобильный офис, который затем посетит село Отрадинское Мценского района. Также прием граждан в ближайшие дни будет организован в администрациях Герасимовского сельского поселения Шаблыкинского района, Ломовского и Золотаревского сельских поселений Залегощенского района.

Практика не новая, она успешно реализуется уже много лет. Так, в 2017 году в регионе был организован 791 информационный пункт, консультации в которых получили 5973 человека. В 135 случаях на места выезжали мобильные офисы. В остальных случаях консультпункты работали в сельских и районных администрациях, военкоматах и центрах соцзащиты.