В центре Орла произошло тройное ДТП с автобусом

Ему могли поспособствовать погодные условия.

Утром 29 января в Орле на перекрестке улиц Комсомольской и Розы Люксембург столкнулись три транспортных средства. Фотографию в редакцию «Орелграда» прислал очевидец происшествия.

По его словам, участниками аварии стали грузовик «Газель», легковой автомобиль «Хендэ» и автобус ПАЗ, ехавший по маршруту №5. Картина происшествия неясна. У ПАЗа разбита передняя часть с правой стороны, у легковушки имеются серьезные повреждения передней части. О пострадавших не сообщается.

Авария могла случиться из-за дорожных условий — на Комсомольской под снегом находится лед, и кто-то из участников ДТП мог неудачно затормозить. В настоящий момент движение по центральной магистрали затруднено — и из-за столкновения, и из-за нерасчищенной дороги.

ИА «Орелград»