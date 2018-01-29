В Лаврово иномарка врезалась в автобус с детьми

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29.1.2018 | 9:33 Новости, Происшествия

К счастью, юные пассажиры не пострадали.

В Орловском районе автомобиль «Фольксваген Гольф» протаранил автобус с детьми, сообщили в регуправлении МВД. ДТП случилось 29 января в 7:30 на 8-м километре автодороги «Орел-Гать-Лаврово-Редькино».

По предварительным данным, 19-летний водитель «Гольфа» выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автобусом «Форд», в котором ехали 8 детей. Молодой человек оказался единственным пострадавшим в аварии. Юные пассажиры автобуса отделались испугом.

ИА «Орелград»

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