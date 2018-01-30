«Дормаш» готовится к распродаже имущества

Благодаря этому возможно погасить задолженность по зарплате.

Администрация Орловской области напомнила, что задолженность по зарплате перед работниками ЗАО «Дормаш» планируется погасить до 1 марта. Для этого продадут все движимое имущество, не являющееся предметом залога. «С молотка» уйдут станки, оборудование, инструменты и металлолом, оцененные в 57,9 млн рублей.

— В результате реализации имущества на погашение задолженности по заработной плате в январе текущего года уже направлено 1,8 млн рублей, в ближайшее время поступит еще 16 млн рублей. Всего в январе-феврале 2018 года планируется направить на погашение задолженности порядка 50 миллионов рублей, — сообщили в управлении труда и занятости.

По состоянию на 1 января долг перед рабочими «Дормаша» составил 63 млн рублей.

ИА «Орелград»