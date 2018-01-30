Два сотрудника полиции погибли в массовом ДТП под Орлом

Еще три человека пострадали.

В Орловской области в автокатастрофе погибли два сотрудника полиции, сообщили в УМВД. Трагедия произошла в 10:50 на трассе «Глазуновка-Малоархангельск – Колпна — Долгое».

Участниками ДТП стали четыре автомобиля — две «Газели», КамАЗ и «Рено Логан». Полицейские сидели в одной из «Газелей». Предварительно установлено, что водитель КамАЗа выехал на встречку, врезался в автомобиль со стражами порядка, после чего тот отбросило на другую «Газель» и «Рено».

Погибшие — мужчина и женщина, водитель и пассажир. Еще три пассажирки «Газели» госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД.

ИА «Орелград»

Продолжение темы: Смертельное ДТП с полицейскими: возбуждено уголовное дело