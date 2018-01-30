Муромский назвал орловский транспорт «болотом»

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30.1.2018 | 13:05 Новости, Общество

Фото orel-transport.ru

Нет никакого развития.

На совещании в администрации Орла 30 января в очередной раз была поднята тема пассажирских перевозок. Поводом стала публикация, появившаяся в соцсетях. Автор сообщал, что водитель маршрутки разговаривал по телефону на протяжении всего маршрута и едва не попал в ДТП. Александр Муромский в очередной раз предъявил претензии транспортному отделу.

— Такие факты устанавливаются, к сожалению. По каждому факту мы конкретно собираем перевозчиков, даем разъяснения, те проводят работу с водителями. У нас в договорах прописано, что если наши требования не выполняются, мы вправе расторгнуть контракт, — пояснил Виталий Гришаков.

Однако за последние полгода ни одного контракта с перевозчиком расторгнуто не было.

— Штраф в 200 рублей малоэффективен. Как разговаривали по телефону, так и разговаривают. Как курили, так и курят, — сказал Муромский. — Мы живем в XXI веке. Сфера услуг развивается, а в этом направлении — самое настоящее болото. Я жду от транспортного отдела конкретных действий.

Отметим, что при обсуждении повышения тарифов на проезд в 2017 году перевозчики пообещали улучшить качество предоставляемых услуг.

ИА «Орелград»

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