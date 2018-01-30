Муромский потребовал оборудовать горку в Детском парке

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30.1.2018 | 10:32 Новости, Общество

Кадр из сюжета "Истоков"

«Все время горки там были», — отметил сити-менеджер.

Глава администрации Орла Александр Муромский на совещании 30 января поручил УКХ вместе с руководством Детского парка решить вопрос о запрете катания с горок. Он был установлен на днях в целях безопасности. Однако дети продолжают кататься, поскольку в Орле это едва ли не единственное возможное место.

— Разработайте комплекс мероприятий. Сколько я себя помню, все время горки там были. Найдите место, обозначьте его, — сказал Муромский. — Сейчас ввели карантин. Те дети, которые не болеют, идут на улицу, в том числе на горки.

ИА «Орелград»

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