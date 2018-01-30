Муромский предупредил чиновников о снегопадах

Коммунальщиков призвали к готовности.

На совещании в администрации Орла 30 января обсуждалась уборка снега в областном центре. Сити-менеджер Александр Муромский обратил внимание подчиненных, что в ближайшую неделю, согласно прогнозам погоды, снегопады продолжатся.

— По состоянию пешеходных переходов есть много вопросов, — сказал Муромский. — Нужно следить за состоянием тротуаров. Прогноз погоды говорит нам о том, что в ближайшую неделю будут идти снегопады.

Главам районных администраций Александр Муромский поручил следить за уборкой снега в дворовых территориях, взаимодействовать с управляющими компаниями и требовать от них убирать сосульки и снег с крыш.

ИА «Орелград»