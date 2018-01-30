В Орле учеников продолжают отправлять на карантин

Заболеваемость растет.

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ в Орле отдельные классы продолжают закрывать на карантин, сообщили в администрации города. Полностью закрыта школа №15. Временно приостановлены занятия в лицее №22, школах №23 и №52 (по одному классу), школе №50 (четыре класса), школах №12 и №7 (по три класса), школе №36 и лицее №1 (по два класса), школе №33 (семь классов), школе №27 (девять классов), гимназии №19 (32 класса).

В ближайшее время могут быть наложены новые ограничения. В разных школах и классах срок окончания карантина разный.

ИА «Орелград»